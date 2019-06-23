Eczacı Banu Cengiz'in kapısından içeri bir köpek girdi. Genç kadın aç olduğunu düşündüğü köpeğe mama getirdi. Köpekse mamayla hiç ilgilenmedi. Yaralı patisiyle derdini anlatmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu da başarabildi.

Köpeğin o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde yaralı sokak köpeği eczaneden içeri giriyor. Bir süre sonra köpeği fark eden Eczacı Banu Cengiz, yanına yaklaşıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışan Cengiz, aç olduğunu düşünerek mama kabıyla köpeği beslemeye çalışıyor. Ancak bu sırada yaralı olan patisini kaldıran köpek, adeta yardım istiyor. Köpeği yarasına pansuman yapan Cengiz, bir süre yaralı köpeği dükkanda misafir ediyor.

Sokak köpeğini tedavi eden eczacı Banu Cengiz yaşanan ilginç olayı anlatarak, "Önce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Patisini uzattı, kan olduğunu gördüm. Sonra onu temizledik. Merhemini sürüp içeride misafir ettik, uyuttuk.’’ ifadelerini kullandı.

Bu akıllı ve sevimli köpekten geriye, o anların görüntüleri kaldı.

Kaynak: TRT Haber

