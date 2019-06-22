Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Yozgat'ta kendi imkanlarıyla oluşturdukları halı sahada maç yapan çocuklara 2 müjdeli haber geldi.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, çocuklara hem halı saha yapılacağı haberini verdi, hem de ilk maçı beraber yapacaklarının sözünü verdi.

İşte Kasapoğlu'nun o açıklamaları:

"Sizin halı sahanız kadar renkli olmasa da elimizden gelen en iyi imkânlarla size bir saha yapacağız çocuklar.. Çağırırsanız ilk maçı da birlikte yaparız"

Yozgat'ta yaz tatiline giren öğrenciler, futbol oynamak ve boş vakitlerini değerlendirmek için mahallede bulunan boş arsaya, etraftan topladıkları ve evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber