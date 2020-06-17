Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dün akşam saatlerinde yoldan geçen bir köpeğe araba çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve yolda hareketsiz bir şekilde yatan köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine söyledi.

Bu sırada başlayan yağmurla birlikte yaralı köpeğin ıslanmasına engel olmak isteyen bir trafik polisi üzerindeki montu köpeğin üzerine örttü. Yarım saat boyunca belediye ekiplerinin gelmesini bekleyen ekipler yaralı köpeğin başından ayrılmadılar.

Trafik polisinin bu duyarlı davranışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni toplarken trafik polisinin duyarlılığı hayvan severler tarafından da takdirle karşılandı.