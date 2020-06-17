Karadeniz'de sadece haziran ayında açıyor. Aroması ile arıları kendine çekiyor. Orman gülü olarak bilinen avu çiçeğinden "deli bal" üretiliyor.

Halk dilinde avu balı diye bilinen deli bal senenin sadece 15 günü üretiliyor. Bu balın en önemli merkezlerinden birisi Korgan Yaylası.

"Avu çiçeği" maviden pembeye birçok rengi Karadeniz yaylalarını süslüyor. Bu çiçeklerden üretilen bal, doyumluk değil, tadımlık.

Kararında tüketildiğinde şifa kaynağı. Ancak fazla tüketilirse ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Kutlu, "Halkımız deli balı aslında diyabette tansiyon düşürmek için ve mide hastalıklarında kullanıyor. Fakat çok az miktarda yenildiği zaman problem olmamasına rağmen bir çay kaşığı veya tatlı kaşığından fazla yenildiği zaman ciddi tablolara yol açabiliyor." dedi.

Nadir bulunan "deli bal" kilosu 300 liradan alıcı buluyor.