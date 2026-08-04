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Yaşam
TRT Haber 04.08.2026 12:37

Ormanlara adanmış 41 yıl

Orman muhafaza memuru Ertuğrul Demiral, 1986 yılında başladığı mesleğinde 41 yılı geride bıraktı. Ormanların korunmasından yangınlarla mücadeleye kadar yıllarca sahada görev yapan Demiral, 1 Ekim’de emekliye ayrılmaya hazırlanıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin

Orman muhafaza memuru Ertuğrul Demiral, 1986 yılında başladığı mesleğinde 41 yılı geride bıraktı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde göreve başlayan Demiral, daha sonra Tekirdağ’da görev yaptı.

Meslek hayatını İstanbul’da sürdüren Demiral, yıllar boyunca ormanların korunması için sahada çalıştı. 

Ormanlara adanmış 41 yıl

Ormanların korunması için 41 yıldır sahada

Orman muhafaza memurlarının öncelikli görevleri arasında ormanların bakımı ve korunması yer alıyor.

Orman Muhafaza Memuru Ertuğrul Demiral, kaçak kesim ve usulsüz yer açmalarına karşı sahada kontroller gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yangın sezonunda ise hassas bölgelerde devriye faaliyetlerine ağırlık veriliyor.

Orman yangını riskine karşı yapılan kontroller, özellikle yaz aylarında çalışmaların önemli bölümünü oluşturuyor.

Ormanlara adanmış 41 yıl

Bakım çalışmaları üretime de katkı sağlıyor

Demiral’ın görev yaptığı ormanlık alanda amenajman planları doğrultusunda bakım çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında sağlıksız ve kurumuş ağaçlar belirlenerek ormandan çıkarılıyor.

Elde edilen ürünler istiflendikten sonra işletme birimleri tarafından açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor.

Böylece bir yandan ormanın bakımı gerçekleştirilirken diğer yandan üretime katkı sağlanıyor.

Ormanlara adanmış 41 yıl

41 yıllık mesleğine veda etmeye hazırlanıyor

Orman muhafaza memuru Ertuğrul Demiral, 1986 yılında başladığı mesleğinde 41 yılı geride bıraktı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde göreve başlayan Demiral, daha sonra Tekirdağ’da görev yaptı.

Meslek hayatını İstanbul’da sürdüren Demiral, yıllar boyunca ormanların korunması için sahada çalıştı.

Demiral, 1 Ekim’de emekli olmaya hazırlanıyor.

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