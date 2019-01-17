Ordu'da açılan kursa yaklaşık 3 ay önce açılan, hafta sonları ücretsiz verilen ney kursuna, yaşları 25 ile 55 arasında değişen 17 kadın katılıyor.

Ordulu kadınlar, nisanda sona ermesi planlanan kursu tamamlayarak, neyzen olmanın hayalini kuruyor.

Ev kadını Hatice Yeşilyurt, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başladığı kursta önemli yol katettiğini söyledi.

Yeşilyurt, "Kurs sayesinde hem boş vaktimi değerlendiriyorum hem de farklı bir etkinlik yapıyorum. Neyden çıkan o ses insanın içine işliyor, sizi rahatlatıyor ve huzur veriyor" dedi.

Her şeyden önce bir enstrüman çalmayı öğrendiği için mutlu olduğunu anlatan Yeşilyurt, tüm kadınlara bu tür kurslara katılmalarını tavsiye etti.

"Ney sesi ruhun yansıması"

Şengül Bahar ise, ney çalmayı uzun yıllardır istediğini, kursla bu fırsatı bulduğunu belirtti.

Kursa başladıktan sonra birçok parçayı çalmaya başladığını dile getiren Bahar, "Ney sesi ruhu dinlendiriyor. Ney, çalarken kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor. Bana göre enstrümanların en güzeli" diye konuştu.

Neyde çok farklı duyguların olduğunu ifade eden Nazlı Gümüş de, "O an hüznünüz varsa hüzünlü, sevinciniz varsa sevinçli bir ses veriyor. Ney sesi, tamamen ruhun yansıması" dedi.

Usta öğretici Sezer Köçer, neyin nefesli bir enstrüman olması nedeniyle zor çalındığını, kursiyer kadınların bunun üstesinden gelebildiğini aktararak, "Kurs sonunda eğitimini tamamlayan kursiyerler, ney dinletisi için sahneye çıkma şansı bulacak" diye konuştu.

Kaynak: AA