Ders beden eğitimi, "Mırmır"ın keyfine diyecek yok. Öğrenciler bir yandan dersi dinliyor, diğer yandan sıraya uzanmış kediyi seviyor.

Çayırova Güzeltepe Ortaokulu'nda öğrenciler, "Mırmır"ı 5 ay önce bahçede buldu. Hasta ve bakımsızdı. Beden Eğitimi Öğretmeni Ediz Engingeç, kediyi alıp veterinere götürdüklerini anlattı.

"Artık okulumuzun öğrencilerinden farkı yok."

Sevimli kedi, o günden beri okuldan çıkmıyor. Koridorlarda geziyor, derslere giriyor. Teneffüslerde kucaktan inmiyor.

Öğrenciler onu çok seviyor. "Mırmır"ın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri de büyük ilgi görüyor.

Haber, kamera: Ümit Ülker