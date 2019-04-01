Bir korna sesiyle, Tayland'ın Samut Songkhram şehrindeki pazar tren yoluna dönüşüyor.

Günde 7 kez, yaklaşık 100 metrelik tren yolundaki trenler, kurulan küçük pazarların arasından geçiyor. Demiryolu rayları yapılmadan önce de orada olan pazar, tren geçtikten sonra eski haline dönüyor.

Trenlerin geçişi sırasında satıcılar ürünlerini ortaya çıkarmak, turistler de fotoğraf çekmek için çabalıyor. Cumartesi ve pazar günleri 4 bine yakın insan, pazarı ziyaret ediyor.

Bu yerel pazar, "Talad Rom Hoop Market" veya "Umbrella Pulldown Market" olarak biliniyor. Pazarın tuhaf geleneği ve renkli atmosferi, şehre gelenlerin ilgisini çekiyor. Verilere göre, Tayland'ı ziyaret eden 38 milyon turistten en az 2 milyonu bu pazarı ziyaret etti.

Kaynak: Associated Press