Az Bulutlu 14.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
DHA 09.11.2023 09:48

Nesli koruma altındaki yaban keçileri Artvin kara yolunda görüntülendi

Erzurum'da nesli koruma altında olup, avlanması yasaklanan yaban keçileri Artvin kara yoluna indi.

Nesli koruma altındaki yaban keçileri Artvin kara yolunda görüntülendi

Geniş ormanları ve zengin yaban hayatı ile dikkati çeken Çoruh Vadisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi hayvanların yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor.

Nesli koruma altında olup, avlanması yasaklanan yaban keçileri, Erzurum-Artvin kara yolunda görüntülendi. Sürü halinde ve otlarken kadraja takılan yaban keçileri, uzun süre bölgede dolandıktan sonra sarp kayalıklara tırmanarak kayboldu.

Nesli koruma altındaki yaban keçileri Artvin kara yolunda görüntülendi

Avlanmanın cezası 250 bin lira

Keçiler, kara yolundan geçen sürücüler ile yolcuların da dikkatini çekti. Ahmet Polat, "Yaban keçilerini ilk kez yol kenarında gördük. Araçların hızla gitmesine rağmen rahat tavırları bize şaşırttı. Onlara ilk kez bu kadar yakın olduk, çok şaşırdık" dedi.

Nesli koruma altındaki yaban keçileri Artvin kara yolunda görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri de yaban keçisi vurmanın cezasının 250 bin lira olduğunu, koruma altındaki keçi sayısının 500'ü bulduğunu ve bu sayının her yıl arttığını söyledi. 

ETİKETLER
Artvin Doğal Yaşam
Sıradaki Haber
"Caretta Caretta Tuba"yı 8,7 milyon kişi izledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu için yakalama kararı çıkarabilir
11:11
Anıtkabir birçok anlamı içinde barındırıyor
11:09
Son 6 ayda 17 bin 672 kişi amatör denizci belgesi aldı
11:05
Atatürk'ün el yazısı hatıra ve notları gün yüzüne çıkarılıyor
10:58
Manisa'da 2 sahte diş hekimi yakalandı
10:55
Bağcılar'da zincirleme kaza: 7 yaralı
Kazakistan'ın başkenti: Astana
Kazakistan'ın başkenti: Astana
FOTO FOKUS
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
ABD'nin İsrail'e desteğinin sırrı ne?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ