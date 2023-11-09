Nesli koruma altındaki yaban keçileri Artvin kara yolunda görüntülendi

Geniş ormanları ve zengin yaban hayatı ile dikkati çeken Çoruh Vadisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi hayvanların yanı sıra Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) yayımladığı nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor.

Nesli koruma altında olup, avlanması yasaklanan yaban keçileri, Erzurum-Artvin kara yolunda görüntülendi. Sürü halinde ve otlarken kadraja takılan yaban keçileri, uzun süre bölgede dolandıktan sonra sarp kayalıklara tırmanarak kayboldu.

Avlanmanın cezası 250 bin lira

Keçiler, kara yolundan geçen sürücüler ile yolcuların da dikkatini çekti. Ahmet Polat, "Yaban keçilerini ilk kez yol kenarında gördük. Araçların hızla gitmesine rağmen rahat tavırları bize şaşırttı. Onlara ilk kez bu kadar yakın olduk, çok şaşırdık" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri de yaban keçisi vurmanın cezasının 250 bin lira olduğunu, koruma altındaki keçi sayısının 500'ü bulduğunu ve bu sayının her yıl arttığını söyledi.