Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 08.11.2023 11:22

Atatürk'ü gördüğü anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü iki kez dünya gözüyle görme şansı bulan İzmirli Hüseyin Ali Ogan, o anları çevresindekilere duygulanarak anlatıyor.

Atatürk'ü gördüğü anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Uzun yıllar çiftçilikle uğraşan 99 yaşındaki Hüseyin Ali Ogan, Aliağa ilçesine bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde kızı ve torunlarıyla hayatını sürdürüyor.

Hüseyin Ali Ogan, 1930'lu yıllarda, Atatürk'ün köylerinden geçeceği söylendiğinde çok heyecanlandığını dile getirdi.

O tarihlerde henüz çocuk olduğunu ifade eden Ogan, "Atatürk geldiğinde, bizim yanımızdan geçti. Süvariler oradaydı. Bizi selamladı" dedi.

"Gördüğünde sevindin mi?" sorusu üzerine duygulanan Ogan, "Çocuklar hep oradaydı..." derken gözyaşlarına hakim olamadı.

Atatürk'ü bir kez beyaz bir atın üzerinde, bir kez de bir cipte gördüğünü anlatan Ogan, "Bir çeşme ve zeytin ağacı vardı, oraya geldi. Bizi görünce, 20 metre kala arabadan indi. Eski bir arabaydı, cip gibi" ifadelerini kullandı.

"Çocukluğum o anları dinlemekle geçti"

Hüseyin Ali Ogan'ın 43 yaşındaki torunu Uğur Çakar, çocukluğunun dedesinden Atatürk'ü gördüğü anları dinlemekle geçtiğini söyledi.

Atatürk'ü dedesinden dinlemekten keyif aldıklarını ifade eden Çakar, "On yaşından beri dinliyorum dedemden ben bunları. Dedem şu an 100 yaşına dayandı hala kendi işini kendi görebiliyor Allah'a şükür. Atatürk'ü gördüğü zamanı şu an bile o günkü heyecanla anlatıyor. Her anlattığında ağlayarak anlatıyor. Bugün gibi yaşıyor ve anlatıyor. Atatürk'ü görmek de tabii herkese nasip olan bir olay değil. Çocukluğumuz bunları duymakla geçti, dedemin böyle bir anısı olmasından dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

ETİKETLER
İzmir Mustafa Kemal Atatürk
Sıradaki Haber
Datça'da güz domatesi hasadına başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Batman'da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
12:01
KKTC Başbakanı Üstel: Gazze'de yaşananlar artık savaş olmaktan çıkıp katliama dönüştü
12:00
Hollanda, ABD'nin Ay'da üs kurma projesini kapsayan Artemis Anlaşması'nı imzaladı
11:56
TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirledi
11:59
AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Adayları milletimizle beraber belirleyeceğiz
11:52
Fransa'da protestolara çifte standart
Gezginlerin Gümüşhane'deki ilk rotası 'Torul'
Gezginlerin Gümüşhane'deki ilk rotası 'Torul'
FOTO FOKUS
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
Kafede oturan gençler telefon patlamasıyla panik yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ