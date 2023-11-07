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Yaşam
AA 07.11.2023 16:14

Datça'da güz domatesi hasadına başlandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, ürün veren güz domatesinin hasadına başlandı.

Datça'da güz domatesi hasadına başlandı
[Fotograf: AA]

Kentte tarlalara temmuzda ekimi yapılan güz domatesi hasadı, ocak ayının ortalarına kadar devam edecek.

İlçede 30 yıldır domates yetiştiriciliği yapan Kenan Ceylan, Datça'da havaların normalinden sıcak gittiğini, her mevsimde hasat yapabildiklerini ifade etti.

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk havanın kış mevsiminde etkili olduğunu, Datça'da ise domates üretilebildiğini söyledi.

Bölgede havaların güzel seyrettiğini anlatan Ceylan, "Bu sene 300 dönüme 300 bin fidan dikimi yaptık. Ürünümüz bereketli, hastalık da olmadı. 1500 ton üzeri mahsul bekliyoruz. Ocak ayının ortalarına kadar hasadımız devam eder." dedi.

Tüccar Süleyman Kaymaz ise "Toptan ürünün kilosunu 13 ile 15 lira arasında alıyoruz. Market ve pazarda kalitesine göre 20 ile 25 lira arasında satış yapılıyor." ifadesini kullandı.

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