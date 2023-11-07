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Yaşam
AA 07.11.2023 12:23

Kedi sevgisi müteahhitlerin tekliflerine "dur" dedirtti

Bingöl'de yaşayan emekli inşaat mühendisi Mustafa Çolakoğlu, kentin en işlek noktasında iş merkezlerinin ortasında bulunan bahçeli müstakil evini, teklif edilen yüksek meblağlara rağmen satmayıp kedilere tahsis etti.

Kedi sevgisi müteahhitlerin tekliflerine "dur" dedirtti

Mustafa Çolakoğlu, ablasıyla yaşadığı Yenişehir Mahallesi'nde dedesinden kalan 3 bin metrekare alana sahip 63 yıllık bahçeli evde dedesi ve annesinin emaneti olarak gördüğü 100'e yakın kediye de bakıyor.

Kentin en işlek noktalarından olan Kültür Caddesi'nde iş merkezlerinin arasında kalan tek katlı evde sokakta bulduğu sahipsiz kedilerle bir arada yaşam süren Çolakoğlu teklif edilen yüksek meblağlara rağmen bahçeli evini satmayı düşünmüyor.

Özenle baktığı kedilere duyduğu sevgiyi hiçbir şeye değişmeyen Çolakoğlu, arkadaşı ve meslektaşı emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan gibi bazı hayvanseverlerin de desteğiyle kedilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kedi sevgisi müteahhitlerin tekliflerine "dur" dedirtti

"Rahmetli dedem de annem de kedi beslerdi"

Mustafa Çolakoğlu, kedileri çok sevdiğini ve hepsini ismiyle çağırdığını söyledi.

Evinin bahçesine kedi bırakıp gidenlerin olduğunu anlatan Çolakoğlu bu nedenle sayının günden güne artarak 100'e yaklaştığını belirtti.

Çolakoğlu, "Kedileri 20 yıldır besliyoruz. Evimiz şehre yakın olduğu için pandemi döneminde de ev kedilerini bahçemize bıraktılar. Bir kısmını kısırlaştırdık. Rahmetli dedem de annem de kedi beslerdi. Evimizin büyük bir kısmını onlara ayırdık. Arsamızın geriye dönük 20 yıllık parasal değerini hesaplıyorlar ama burayı betonlaştırmayacağız. Bize bu mutluluk yetiyor, hiçbir maddi karşılık bize bunu veremez." dedi.

Kedi sevgisi müteahhitlerin tekliflerine "dur" dedirtti

Şehrin merkezinde adeta köy hayatı yaşadıklarını belirten Çolakoğlu kedilerle aile gibi olduklarını ifade etti.

Çolakoğlu şöyle devam etti:

"Elimizden gelene kadar besleyeceğiz onları. Bu aileden kalan bir sevgi olduğu için onları terk edemiyoruz. Yemek yerken, dışarıda oturduğum zaman yanıma geliyorlar. Hepsinin isimleri var. Çağırdığımız zaman geliyorlar. Seviyoruz onları."

Kedi sevgisi müteahhitlerin tekliflerine "dur" dedirtti

Cuma Karaaslan da bahçeli evin bulunduğu yerin kentin en değerli parsellerinden olduğunu belirtti.

Kedilerin bu eve ve bahçeye alıştığını dile getiren Karaaslan, "Burası tarif edilemez bir güzelliğe sahip. Arkadaşım kovmak yerine onları beslemeyi tercih etti. Yıkılıp yeniden yapılsa milyonlarca lira gelirleri olacak ama böyle bir şeye tenezzül etmedi. Kedileri seviyoruz, onlarla terapi oluyoruz. Onlara mama, süt, salam alıyoruz. Sokaktaki hayvanı besleyip geçiyorum ama burada bir sahiplenme var." diye konuştu.

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