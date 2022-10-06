75 yaşında… Ona Iron Man Hayrettin diyorlar. Türkiye'de bileğini büken yok ve şimdi Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’na hazırlanıyor. Hem de büyük bir gayret ve inançla.

Hayrettin Sönmez Deniz Kuvvetleri'nden 8 yıl önce emekli oldu ve tam 8 yıldır Bakırköy'deki spor salonunda beş saatini geçiriyor. Halter ile başladığı spora, daha sonra bilek güreşi ile devam etti ve bir çok spor dalında da etkin rol oynuyor. Sönmez’in avrupa ikinciliği, dünya dördüncülüğü var.

Onu gören gençler, yaşına aldanıp bileğini bükeceklerini sanıyor ama, yanılıyorlar. Iron-Man Hayrettin dedeyi alt etmek neredeyse imkansız.

Hayrettin dede ise isterse halterci, ister güreşçi olsun hepsini yenebilirim diyor.

İşte spora olan inancı bu kadar yüksek, kaldırmadığı ağırlık yok.

38 saniyede 98 kiloyu 98 defa kaldırdı

38 saniyede 98 kiloyu 98 defa kaldırdığını söyleyen Hayrettin dede, yine aynı yerde tescil edildiğini söyledi.

Kaslarını hep güçlü tutmak için çalışıyor, şampiyonaya hazırlandığı için antrenmanlarını çok sıkı tutuyor.

Hayrettin dede, gençlere de bir uyarıda bulundu:

“Gençlere samimiyet ile söylüyorum anne babalara önce her türlü kötü alışkanlıklardan ben isim isim saymayacağım yanlış olur kötü alışkınlıklardan çocuklarınızı uzak tutmak için mutlaka sporun her hangi bir branşına musallat edin yani bağlayın.”



Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Selim Bayram