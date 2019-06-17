Adana'nın Pozantı ilçesinde dünyaevine giren çift, nakliye kamyonunu gelin arabası yaptı.

Pozantı'da yaşayan Bilge Özlü ile Mustafa Özdemir çifti, düğün törenlerine, gelin arabası yaptıkları 1962 model nakliye kamyonuyla gitti.

"Düğünün olursa gelin arabası benim kamyon olacak"

Mustafa Özdemir, çok sevdiği akrabası İbrahim Uğurlu'nun "Düğünün olursa gelin arabası benim kamyon olacak." dediğini anlattı.

Akrabasının nisanda vefat ettiğini söyleyen Özdemir, "Hem onun vasiyetini yerine getirmek istedim hem de sıra dışı olacağını düşündüğüm için nakliye kamyonunu gelin arabası yaptım. İyi ki yapmışım, çok güzel oldu. Düğün konvoyumuzu gören herkes bizi alkışladı" dedi.

Kaynak: AA