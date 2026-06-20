Nakille sağlığına kavuşan babalara en güzel hediye evlatlarından geldi

Muş'un Bulanık ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Hıyasettin Gök'e 2016 yılında Hepatit B tanısı konmasının ardından ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı.

Organ nakil listesinde bekleyen Gök'ün sağlık durumu kötüleşince oğluna testler yapıldı, oğul Sedat Gök'ün dokusu uyumlu bulundu. Baba Gök, oğlundan nakledilen dokuyla iyileşti.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan, diyabet nedeniyle böbrekleri yetmezliğe giren 62 yaşındaki 2 çocuk, 2 torun sahibi Metin Erkan ise damadı 41 yaşındaki İbrahim Gün'den yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

"Babam benim için koca bir çınardır"

Babasına karaciğer dokusunu veren Sedat Gök, gazetecilere, babasının yaşadığı sağlık sorunlarına çok üzüldüklerini söyledi.

Sevdikleri için her şeyi göze aldığını belirten Gök, "Babamın iyileşmesi Babalar Günü'ne denk geldiği için ayrıca mutluyum. İnşallah en kısa sürede iyileşiriz. Babam benim için koca bir çınardır. Baba olmazsa biz olmayız." dedi.

Hıyasettin Gök ise oğlunun kendisine daha önce karaciğer dokusunu vermek istediğini ama genç olduğu için ona kıyamadığını dile getirdi.

Oğluna teşekkür eden baba Gök, "Kendime gelince 'Sedat'ın durumu nasıl?' diye sordum. Sağ salim ikimiz de çıktık." diye konuştu.

"Babalar Günü'nün en güzel hediyesi"

Metin Erkan ise 2 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördüğünü anlattı.

En son hastaneye damadının arabasıyla geldiğini belirten Erkan, şöyle konuştu:

"Hastanede beklerken bana 'Organ bulamadın mı?' diye sordu. 'Bulamadım.' dedim. 'Ben vereyim.' dedi. Ben istemedim, kendi verdi. Damadımla ilişkilerim iyidir. Bize evlat olmaya gelmiş. Bana ilaç oldu. Babalar Günü'nün en güzel hediyesi. Bana hayat verdi."

İbrahim Gün ise kayınpederini çok sevdiğini, nakil bekleme sürecinde yaşadığı sıkıntılara üzüldüğünü söyledi.

Kayınpederinin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Gün, "Böbreğimi verdiğim için mutluyum. Bir damat olarak değil de evlat olarak babama yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Biz kayınpeder-damat değil de baba oğul gibiyiz." dedi.