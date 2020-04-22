Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki bahçesinde yetiştirdiği meyveleri, yol üzerinde, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara satan 53 yaşındaki Abdulkadir Özçelebi, bir günlük mesaisinin büyük kısmını kitap okuyarak geçiriyor.

Ortaokulu ailesine bakmak için terk etmek zorunda kalan ve çocuk yaşta çiftçiliğe başlayan Özçelebi'nin her yaşa örnek "okuma aşkı", müşterilerle özel bir bağ kurmasını da sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Kitapları set halinde alıyorum"

Okuma aşkını çocuklarına da aşılayan ve konservatuvara gönderdiği opera öğrencisi kızının hayallerini destekleyen Özçelebi, kitapların kendisine yeni ufuklar açtığını söyledi. Özçelebi, 5-6 yıldır kitapsız bir gün geçirmediğini belirterek, şunları anlattı:

"Daha önceden 'ekonomimi düzeltsem de boş zamanlarımda kitap okusam' derdim. 5-6 senedir nasip oldu. Kitapları set halinde alıyorum. Bir seti bitirirken ötekini sipariş ediyorum, öteki geliyor. Hem güzel zaman geçiriyorum hem de bir şeyler öğreniyorum. Şu ana kadar yaklaşık bin kitap okudum. Her konuda okurum, istişare ederim, bir şeyler öğrenirim. Sağ-sol, siyaset önemli değil, her şeyi okurum. En azından istişare edebilmek adına okurum. 'Bu adam ne diyor, doğru mu, yönlendirilmiş mi taraflı mı?' Bunların da farkına varıyorum okuyarak."

[Fotoğraf: AA]

"Keşke herkes kitap okusa"

Okumanın insana çok şey kattığını vurgulayan Özçelebi, "Yeni bir şeyler öğrendikçe, daha önce hiçbir şey bilmediğini de öğrenirsin. Daima okurum, iyiyi ve kötüyü, yaşantıma göre, önüme gelen şartlara göre istişare ederim. Kitap okursan, kötü düşüncelerden arınırsın. 'Komşunun atı varmış, ötekinin arabası iyiymiş, vay efendim bu traktör almış da ödeyememiş de' böyle kötü düşüncelerden arınırsın, harika zaman geçirirsin" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Müşterilerinden de olumlu tepkiler aldığını anlatan Özçelebi, şöyle konuştu:

"Müşteri geliyor, 'Amca ne kitap okuyorsun' diyor. 'Şunu' diyorum. Hoşlarına gidiyor, 'Amca bir kitap hediye edeyim mi' diyenler oluyor. Mesela biri geldi, 'Ne kitap okuyorsun amca' dedi. O gün Elmalılı Hamdi Yazır'ın Türkçeye çevirdiği Kur'an-ı Kerim'i okuyordum. 'Tebrik ederim amca' dedi. Açtı arabasının bagajını, bagaj alabildiğince kitap doluydu. 'Buradan dilediğin bir kitabı alabilirsin dedi'. İçinden bir tane kitap seçtim, bana hediye etti. Selametle, o yoluna gitti ben tezgahıma gittim. Bunlar güzel şeyler. Olumlu tepkiler alıyorum, dost oluyoruz, birbirimizin telefonunu alıp veriyoruz. Bazı müşterilerim, 'Amca biz özellikle sen kitap okuduğun için burada duruyoruz, bir şeyler alıyoruz. Ah keşke herkes kitap okusa' diyor."