Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ'ın hazırladığı "Muş'ta Endemik Bitki Projesi" kapsamında, Muş Ovası'nda özellikle bal üreticiliğinde büyük önem taşıyan endemik bitki türleri tespit edilecek.

Endemik bitki türlerinden 66'sının bulunduğu Muş bölgesinde yeni bitki türlerini belirlemek için hazırlanan proje, bal üretimine de katkı sağlayacak.

"Sadece bu bölgede yetişen bitki türleri var"

Karadağ, Türkiye'nin bitki türleri açısından zenginliğine işaret etti.

"Türkiye yaklaşık 12 bin bitki türüne sahip olan ender ülkelerden biridir. Bu bölgede dünyada olmayan 3 bin 649 endemik bitki türü var" diyen Karadağ şunları anlattı:

"Sadece bu bölgede yetişen bitki türleri var. Biz bu bitki türlerini tespit edeceğiz. Şu anda Muş bölgesinde 66 endemik bitki türü mevcuttur. Muş ve bölgesindeki tüm endemik bitkileri toplayacağız, teşhis edeceğiz. Hangi endemik tür var teker teker bunları belirleyip herbaryumlar yapacağız. Amacımız bunu Türk bilim camiasına kazandırmak."

Bölgede 576 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Karadağ, "Dolayısıyla arıcılıkta en önemli konu endemik bitki tür çeşitliliğidir. Bu bölgedeki endemik bitki türü sayısını belirledikten sonra biz ileride bu bölgeyi arıcılık konusunda mihenk taşı yapmayı düşünüyoruz" dedi.

"Muş'ta arıcılık daha da geliştirilir"

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da Muş'ta bitki türlerinin tespit edilmesinin bal üreticileri için çok faydalı olacağını belirterek, şunları vurguladı:

"Üniversitenin yaptığı endemik tür çalışması yerinde bir çalışma olmuş. Muş Ovası 165 bin hektara sahip bir yer. Malazgirt ilçesinde yoğun bir arıcılık yapılmakta. Bu bitkilerin tespiti yapılırsa çok güzel olur, arıcılarımız bundan faydalanır. Üstümüze düşen bir şey varsa bizde destek veririz. Bu proje sayesinde Muş'ta arıcılık daha da geliştirilir."

Kaynak: AA