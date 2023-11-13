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Yaşam
AA 13.11.2023 16:09

Müdür, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor

Yozgat'ta köy okulu müdürü Mustafa Ocak ara tatili boş geçmiyor. Adeta inşaat işçisi gibi çalışarak okulun tamir ve tadilat işlerini yapan Ocak'ı görenler takdir ediyor.

Müdür, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor

Çadırardıç İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Ocak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle 80 öğrencinin eğitim gördüğü okulunda onarım çalışması başlattı.

Ocak, memur Mustafa Şahiner ile okulun kapısından penceresine, tabanından çatısına kadar, sıva, boya, parke döşeme işlerini yaparak, fiziki durumunu daha modern hale getiriyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

4 yıldır okul müdürü

Okula 4 yıl önce müdür olarak atandığını belirten Mustafa Ocak, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği bütçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sağladığı imkanları fırsata çevirip okulun eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ocak, bakım ve onarımların işçiliğini kendisi ve okulda görevli memurun gönüllü olarak yaptığını ifade ederek, "Önce çatımızı aktardık. Daha sonra okulumuzun parkelerini, fayanslarını yeniledik. Sınıflarımızın boyasını gerçekleştirdik" dedi.

Fiziki ortamın akademik başarıya da yansıdığına değinen Ocak, "Biz bunun gerçekten meyvelerini topladık. Çocuklarımız okula geldiğinde yeni bir ortamla karşılaşınca mutlu oluyor. O da bizim mutluluğumuz oluyor." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Veliler durumdan memnun

Okul müdürünün bir işçi gibi çalıştığını, ustalık, öğretmenlik ve öğrencilere ağabeylik, kardeşlik yaptığını dile getiren Veli Hasan Peksoy, "Allah razı olsun, okulun çatısını aktardı, pencerelerin demirlerini yaptı, okulun tabanı betondu, parke yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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