"Mucize bitki" safran Çukurova toprağını sevdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl hayata geçirilen "Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor" projesi kapsamında, Osmaniye'nin Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde 3 kadın çiftçi tarafından deneme ekimi yapılan safranda kaliteli verim ve kardeşlenme elde edildi.

Verimin yüksek ve kaliteli olması üzerine Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl 3 dönüm araziye yapılan ekim bu yıl 6 dönüme çıkarıldı.

Hasat edilen arazileri inceleyen Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2017 yılında "Kadın Eliyle Safran Yetiştiriciliği" projesi adıyla 30 bin lira değerinde bir proje hazırladıklarını ve 3 kadın çiftçiye eğitim verilmesinin ardından her çiftçinin birer dönümlük araziye deneme ekimi yaptığını belirtti.

Altın gibi değeri var

Deneme ekimlerinde safranın ekilen toprağı ve bölgenin havasını sevdiğini gördüklerini söyleyen Sağlam, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yapılan safran ekimini inlecelediğimizde, Safranbolu'da yetiştirilen safrandan daha verimli ve kardeşlenmesi yüksek bir verim elde etmeyi başardık. Bu ürünü bölgemizde alternatif bir ürün haline getireceğiz. Hasat sonunda da tüccarlarımızı çağırıp ürünümüzün satışını gerçekleşireceğiz. Bu bitki ilaç, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılan bir bitki. Kurutulmuşunun kilogram fiyatı 13 bin dolar seviyesinde satılıyor. Altın gibi değeri var. Eğer bu yılki ekimlerimizde de başarı elde edebilirsek, bu ürünün ekilme alanını arttırarak Osmaniyemize kazandırmış olacağız."

Dönüm başına 60 bin lira gelir

Safranın iyi gelir getiren bir ürün olduğuna dikkat çeken Sağlam, "Bitkiyi yetiştiren çiftçilerimiz, hasat sonrası bitkinin soğanlarını da diğer çiftçilere satarak gelir elde edebilecek. Şu an soğanının kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Geçen yıl dönüm başına 60 bin lira gibi bir gelir elde ettik. Bu sene kazandığımız deneyimlerle bunun kat be kat fazlası gelir elde edeceğimize inanıyorum. Böyle getirisi yüksek bir bitkiyi bölgemize kazandırırsak hem çiftçimiz, hem ilimiz kazanmış olacak" dedi.

Evinin arkasındaki bir dönümlük alanda safran yetiştiren Meryem Pınar da, geçen yıl ektiği safranlardan güzel verim elde ettiğini söyledi.

Bitkinin bölge toprağını ve havasını çok sevdiğini belirten Pınar, "Bu yıl da arazime safran ekimi yaptım. Geçen yıla oranla çok daha güzel verim elde ettik. Hem çiçeği, hem de soğanını satabiliyorum. Eğer imkan verilirse daha fazla alana ekim yapmak istiyorum. Oldukça iyi getirisi oldu. İnşallah bu bitkiyi ilimize, bölgemize kazandırırız" diye konuştu.

Kaynak: AA