Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 27.11.2025 11:18

MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Ankara Hava Müzesi Müdürlüğü'nde yüzde 80 engeli bulunan 31 yaşındaki kanser hastası Server Tolga Doğan'ın pilot olma hayalini gerçekleştirdi.

Tolga Doğan, Dünya Engelliler Günü öncesinde gerçekleştirilen özel programda, çocukluktan beri kurduğu pilot olma hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle pilot kıyafetini giydi, bir pilot eşliğinde eğitim uçağına bindi ve Ankara Hava Müzesi'ni gezdi.

Burada açıklamalarda bulunan Doğan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Uçağa bindim, tulum giydim, müzeyi gezdim, biraz heyecanlandım. Heyecanlı, gururlu ve mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi

Server Tolga Doğan'ın annesi Sevda Özdemir ise oğlu adına çok sevindiğini, evladının küçüklükten süregelen pilot olma hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek, Milli Savunma Bakanlığına ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkür etti.

Özdemir, "Engellilik biliyorsunuz sadece bedenle ya da zihinle değildir. Bunlar aşılabilir, sevgiyle her şey aşılır. Bugün bizim için çok önemli bir gündü. Tolga, sabah çok erken saatlerde uyandı, heyecanlıydı. Savaş uçağına binmek onu çok mutlu etti. Bir anne olarak çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün bizi misafir eden Ankara Hava Müzesi ve değerli komutanlarımıza da ayrıca teşekkür ederim" dedi.

MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi

Etkinlikte Doğan ve annesine, Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar da eşlik etti.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel gösteri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
MSB: TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır
11:46
Erzurum’un cağ kebabı dünyanın en iyi 10 yemeği arasında
11:36
Samsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
11:37
DSÖ: Gazze'de ateşkes sırasında binlerce çocuğun aşılanması cesaret verici
11:29
Erzurum'da iki katlı evde patlama meydana geldi: 1 yaralı
11:25
Bartın'da göçük sonrası dolgu ve beton çalışması yapılıyor
Erzurum'un tescilli cağ kebabı uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvede
Erzurum'un tescilli cağ kebabı uluslararası gastronomi vitrininde yine zirvede
FOTO FOKUS
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
MSB, engelli gencin pilotluk hayalini gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ