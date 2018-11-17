Minsk Camii her ülkeden müslümanı bir araya getiriyor

Ülkede yaşayan 100 binin üzerinde Müslüman'a hizmet veren Minsk Camii'nin tarihi aslında 15'inci yüzyıla dayanıyor.

Önce ahşap olarak inşa edilen yapı, 1962'de tamamen yıkıldı.

Türkiye tarafından yeniden imar edilen camide Belaruslu olan da, farklı ülkeden göç eden de ibadetini eskisine göre daha rahat yapabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği Kuran-ı Kerim ilgi görüyor

Tatar sanatının izlerini taşıyan caminin mihrap, minber, kürsü ve halı süslemeleri klasik Osmanlı esintilerini barındırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye hediye ettiği 16'ıncı yüzyıla ait ve orijinali Topkapı Sarayı'nda bulunan Kuran-ı Kerim ise görenleri hayran bırakıyor.

Aslen Moskovalı olan Minsk Camii'nin İmam-Hatibi Zarif Zudin, bölgede yaşayan Müslümanların camiye olan ilgisinden memnun. Şimdilik caminin kapasite olarak yettiğini ancak söyleyen Zudin, "Çoğu cuma namazına gelmeye çalışıyor. Camii şimdilik yetiyor çok şükür ama ileride inşallah yetmeyecek. Hafta sonunda Müslümanların evlatları da geliyor burada okuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Ergül Birgül

Kameraman: Ebubekir Mazlum