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Canlı yayında yüz efekti ile karşılaştı, izleyenlerini güldürdü

Ordu'da yoğun kar yağışını sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak anlatmak isteyen İlhan Dal, beklemediği bir şeyle karşılaştı.

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İlhan Dal ve arkadaşları inşaat için bulundukları Ordu Mesudiye'nin Harçbeli mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Dal'ın amacı, durumlarını sosyal medyadan canlı yayında aktarmaktı. Ancak telefonunun yüz efekti özelliği açıktı ve onun bu özellikten haberi yoktu.

Yüzünde beliren animasyonlar karşısında şaşkına dönen Dal, arkadaşlarından yardım istedi. Onlar da şaşkın bakışlarla olayı anlamaya çalıştı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.
Bir anda ünlenen İlhan Dal'a TRT Haber ekibi ulaştı.

"Canlı yayını açtım baktım girenler var. Benim hoşuma gitti. Oynarken bişeyler çıktı telefonda."

Sokakta İlhan Dal'ı tanıyanlar hemen etrafını çevirdi. Kimi de onunla aynı kareleri yakalamak için telefonuna sarıldı.

Selim Gürcan Becioğlu / TRT Haber

Etiketler: yüz efekti, sosyal medya, ordu
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