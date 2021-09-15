Masumlar Apartmanı, 2. sezonuyla da Türkiye'yi ekrana kilitledi. Tüm reyting gruplarında birinci sırada yer aldı ve en çok izlenen program oldu.

Dizinin şok eden sezon finalinin ardından, izleyici 2. sezonun ilk bölümünde, karakterlerin yaralarını sarma çabalarına şahit oldu. Han, yalnız, sessiz ve hayata küskündü. Safiye, bir yandan Han'ın evdeki boşluğuyla diğer yandan tedavisi için yurt dışına giden Naci'den uzak olmakla boğuşuyordu. Gülben ise mutluluğu ertelerken yine ikilemler yaşıyordu.

[Fotoğraf: TRT]

Masumlar Apartmanı'nda bir de yeni karakter vardı. Bir anda herkesin hayatına giren Rüya merak uyandırdı.

Masumlar Apartmanı, her salı günü saat 20'de TRT 1'de yayınlanmaya devam edecek.

BİLGİ: TV İzleyici Ölçüm Paneli sonuçları 40 ilde, olasılıklı örnekleme yöntemi kullanılarak, 4.000 hanede yaşayan yaklaşık 14.000 kişiyle ölçüm cihazı ile toplanan verilerden oluşur. Açıklanan veriler 14.09.2021 tarihini ve AB/Tüm Kişiler/ 20+ABC1 hedef kitlesini kapsamaktadır.

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