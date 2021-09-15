Masumlar Apartmanı,, geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekrana kilitlemişti. TRT 1'in başarılı çalışması kaldığı yerden devam ediyor.

Dizinin 2’nci sezonunda; geçmişin yükü, yarım kalan mutluluklar ve umut bir arada olacak.

Safiye, bir yandan Han’ı, diğer taraftan Naci’yi bekleyecek.

Geçtiğimiz sezon izlenme rekorları kıran ve büyük beğeni toplayan "Masumlar Apartmanı"nın merakla beklenen yeni sezonu başladı. Çarpıcı hikayesi ile adından sıkça söz ettiren dizinin oyuncuları @trthaber'de. pic.twitter.com/bYCRy5udlc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 14, 2021

Oyuncular, yeni sezonu TRT Haber'e anlattı.

Birkan Sokullu, "Han’ı bıraktığımız yerde çok ciddi bir travma ile bıraktık, ciddi bir kayıp yaşadı tüm aile. Devam eden süreçte tabi biz Han’ın reaksiyonunu, tepkisini çok merak ediyoruz. Alışılagelmiş bir yerden olacağını tahmin etmiyorum, sürprizli bir ruh haliyle karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz" dedi.

Ezgi Mola ise, "Biz Naci’yi uğurladık en son tedavisi için, o yüzden o mesafenin arada oluşu, Han’ın boşluğu ve Safiye’nin evi tutma çabası onu tırnak içinde söylüyorum “biraz daha agresifleştiriyor”. Ben de istiyorum biraz daha sakinleşsin, iyi olsun. Benim de umudum bu yönde" sözleriyle yeni sezona dair ipuçları verdi.

Gülben ise mutluluğa Esat’la kapı aralarken, ailede yaşanan kayıpla ikilemler yaşayacak.

Merve Dizdar, "Gerçekten çok zor oluyor, yönetmenimiz de tabi çok yardımcı oluyor. Bir konsantrasyon çalışma metodumuz var ama zor iş. Gerçekten yapıyoruz işte diyebileceğimiz bir iş değil. Gerçekten herkes çok çalışıyor ve çok emek veriyor, bu çok kıymetli bir şey" açıklamasını yaptı.

Projeye bir de yeni karakter eklendi: Rüya...

Diziye yeni katılan Melisa Şenolsun, "Çok keyifli benim için, böyle bir kadroya dahil olmak hem çok heyecanlıyım hem çok mutluyum" sözleriyle heyecanını paylaştı.

Masumlar Apartmanı her Salı saat 20.00’de TRT1’de ekranlara gelecek.