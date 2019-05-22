Bitlis Eren Üniversitesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESEM) ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün iş birliğiyle açılan "Bir Sevgi Bir İlmek" Atölyesi'nde öğrenci ve akademisyenler ile eşlerinden oluşan 25 kursiyer, lösemili çocuklar için gönüllü bebek ördü.

Aile Destek Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezindeki usta öğreticiler ile kursiyerlerin de desteğiyle tığ ve iple örülen bebekler, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavileri devam eden lösemili çocuklara hediye edildi.

Oyuncak bebekleri Diyarbakır'da tedavi gören çocuklara hediye eden BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, bebeklerin dağıtımına ilk önce Diyarbakır'dan başladıklarını, yakın iller ile Türkiye'nin her tarafına da ulaştırmaya çalışacaklarını söyledi.

"Amacımız insanların ilgisini bu hastalığa çekmek ve farkındalık oluşturmak"

Atölyede el emeği göz nuruyla örülen bebekleri lösemili çocuklara bayram hediyesi olarak vermek için Diyarbakır'a gittiklerini anlatan Demirtaş, şöyle konuştu:

"Amacımız insanların ilgisini bu hastalığa çekmek ve farkındalık oluşturmak. Çocukların varlığı çok önemli çünkü çocuklar masumiyeti temsil ediyor. Bu düşünceyle başlattığımız projeye ilimizin yanı sıra yurt içi ve dışından destekler oldu. Üniversitemizin personeli, Bitlisli kadınlar, erkekler, öğrencilerimiz bu bebekleri örerek çocuklara ulaştırmaya çalışıyor. Bütün lösemili çocuklara Allah'tan şifa, ailelerine de sabır diliyorum."

Proje koordinatörü ve BESEM Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun ise projeyle lösemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Sadece 3 tüp kan vererek bir çocuğun belki de bu hastalığı yenmesine vesile olabilirsiniz. Belki de burada görmüş olduğunuz çocuklardan biri sizin kanınızla iyileşebilir." dedi.

Hastanede çocukları sevindiren BEÜ ekibine teşekkür eden Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Dr. Nurettin Okur da bu tip sosyal projelerin artması temennisinde bulundu.

Hasta yakınlarından Şerife İbiş de hastanede çocuğunun tedavisinin devam ettiğini anlatarak, ilgilerinden dolayı hastane yönetimine ve duyarlılığından dolayı BEÜ ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA