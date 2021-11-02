Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyuya düşen keçi 4 saatte kurtarıldı
Kayseri'de su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.
İncesu ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde yaşayan Tarık Özdil, su kuyusuna düşen keçisinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye giden ekipler, bir itfaiye erini halatla 30 metrelik kuyuya sarkıttı. Yaklaşık 4 saat süre çalışma sonucu kurtarılan ve yara almadığı öğrenilen keçi, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Kayseri
Son Haberler
- 12:34
- 12:51
- 12:47
- 12:51
- 12:29
Sıradaki Haber
İlaç alerjisi çözümsüz bir sorun değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz