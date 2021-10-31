Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Yeşilköy sınırları içinde bulunan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş 420 yaşında ve 70 metre yüksekliğinde dörder ladin ve köknar ağacı bulunuyor.

Güvende ve Çıkrıkdüzü gibi birçok meşhur yaylanın da yakınında bulunan ormanda, bin 450 rakımdaki anıt ağaçları çevresinde sonbahar güzellikleri gözlemlenirken, 2 bin 100 rakımlı yüksek kesimler ise karla kaplı ve sisli görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Karlı havada yayla güzelliklerini yaşıyorlar

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve sık bitki örtüsü dolayısıyla Örümcek Ormanları adı verilen bölge, şelaleleri, temiz havası ve eşsiz peyzajıyla ziyaretçilerinin doğayı yeniden keşfettiği ve özümsediği bir yer olarak göze çarpıyor.

Her yıl nisan ayında geniş bir alana yayılan Örümcek Ormanlarındaki 2 bin 100 rakımlı Çıkrıkdüzü Yaylası'na çıkanlar, soğuk havaya rağmen karlı havada yayla güzelliklerini yaşıyor.

Gümüşhane'de uzun ladin ve köknar ağaçlarının yer aldığı Örümcek Ormanları, kış ve sonbahar renklerini bir arada sunuyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Yeşilköy sınırları içinde bulunan ve 1998 yılında "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş 420 yaşında ve 70 metre yüksekliğinde dörder ladin ve köknar ağacı bulunuyor.

Güvende ve Çıkrıkdüzü gibi birçok meşhur yaylanın da yakınında bulunan ormanda, bin 450 rakımdaki anıt ağaçları çevresinde sonbahar güzellikleri gözlemlenirken, 2 bin 100 rakımlı yüksek kesimler ise karla kaplı ve sisli görüntüsüyle seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan ve sık bitki örtüsü dolayısıyla Örümcek Ormanları adı verilen bölge, şelaleleri, temiz havası ve eşsiz peyzajıyla ziyaretçilerinin doğayı yeniden keşfettiği ve özümsediği bir yer olarak göze çarpıyor.

Her yıl nisan ayında geniş bir alana yayılan Örümcek Ormanlarındaki 2 bin 100 rakımlı Çıkrıkdüzü Yaylası'na çıkanlar, soğuk havaya rağmen karlı havada yayla güzelliklerini yaşıyor.