Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kurduğu kütüphanede sobanın dumanı hala tütüyor
Burdurlu kitap dostu Emin Akay köyüne kurduğu kütüphane ile çocuklara ışık oldu. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kitap dostu Akay, ölümünün 1. yılında unutulmadı.
Emin Akay, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyündeki depoya kütüphane kurdu. Akay çocuklar üşümesin diye kütüphanenin sobasını her gün kendisi yakıyordu. Ancak kitap dostu, 1 yıl önce hayatını kaybetti.
Ölümünün birinci yılında kurduğu kütüphane boş kalmadı. Öğrenciler, Emin Akay'ın ölüm yıldönümünde kütüphanedeydi. Sobayı ise bu sefer Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaktı.
Öğrenciler, kitap dostu Emin Akay'ın mezarını ziyaret ederek ruhuna dualar gönderdi.
Etiketler: Kütüphane
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