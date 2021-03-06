Emin Akay, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyündeki depoya kütüphane kurdu. Akay çocuklar üşümesin diye kütüphanenin sobasını her gün kendisi yakıyordu. Ancak kitap dostu, 1 yıl önce hayatını kaybetti.

Ölümünün birinci yılında kurduğu kütüphane boş kalmadı. Öğrenciler, Emin Akay'ın ölüm yıldönümünde kütüphanedeydi. Sobayı ise bu sefer Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay yaktı.

Öğrenciler, kitap dostu Emin Akay'ın mezarını ziyaret ederek ruhuna dualar gönderdi.