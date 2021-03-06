Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri Gümüşhane’de kayıt altına alındı.

Gümüşhane'nin hemen her bölgesinde gözlenen ve il genelindeki sayıları 800’e yaklaşan yaban keçilerinin yaşamlarından bir kesit 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Sürekli yapılan gözlem çalışmaları ve vatandaşların hassasiyeti nedeniyle yaban keçileri, kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alıyor.