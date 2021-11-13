Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu.

'3 gece 4 gün' olarak düzenlenecek turlarda, 2 ayrı konaklama türü olacak.

2 konaklama türünde de yolculara 3 öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olanlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili personel görevlendirilecek.

“Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.”



Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz inşallah. pic.twitter.com/wATQwrHuvU