Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kudüs turları yeniden başlıyor
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, COVID-19 salgını nedeniyle ara verilen Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından Kudüs turlarının yeniden başlayacağını duyurdu.
'3 gece 4 gün' olarak düzenlenecek turlarda, 2 ayrı konaklama türü olacak.
2 konaklama türünde de yolculara 3 öğün yemek verilecek. Turlara katılacak olanlar için dini rehberliğin yanı sıra ziyaret yerleri konusunda bilgili personel görevlendirilecek.
“Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin.”— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 13, 2021
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığımız öncülüğünde 2021-2022 yılları içerisinde Kudüs turlarına yeniden başlıyoruz inşallah. pic.twitter.com/wATQwrHuvU
Tura katılacaklar COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle alınmış tüm tedbir ve kurallara uymakla yükümlü olacak.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Kudüs
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