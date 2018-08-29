Köylülerin yıllardır yaktığı madde "doğal kehribar" çıktı

Merkeze bağlı Aydıncık Köyü'ndeki rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak, Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ile Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle 2005 yılında, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) kentteki doğal taş rezerv potansiyelinin tespiti için çalışma yaptırıldığını söyledi.

Çalışma sonucunda, ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildiğini belirten Haşlak, ardından kendi köyü de olan Aydıncık'ta yıllardır halk tarafından kömür ve çıra olarak kullanılan maddenin çıkarıldığı bölgede çalışma yapmaya karar verdiğini ifade etti.

"Kömür ve çıra diye yaktık"

Uzun yıllar taş ocaklarında çalışan Haşlak, oğlu Murat Haşlak ile alandan aldıkları numuneleri Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde mineralojik-gemolojik açıdan incelettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yıllarca bu alandan topladığımız siyah renkli taşları kömür, kahve renkli olanlarını da çıra diye yaktık. Yapılan analiz sonunda bunların doğal kehribar olduğu tespit edildi. Aynı bölümde, doğal kehribar örneği üzerinde yapılan paleontolojik yaş analizinde ise Bayburt kehribarının 48,6 milyon yıldan daha yaşlı olduğu da belirlendi."

Haşlak, kehribar çıkarmaya başladıklarını belirterek, "Üniversite tarafından hazırlanan raporlamayla Türkiye de doğal kehribar çıkan ülkeler arasına girdi. Rezerv durumunu da tam olarak tespit ettikten sonra çalışmalarımızı ona göre yapacağız" dedi.

"Hem ilimiz hem ülke ekonomimiz için çok iyi"

Çıkardıkları kehribardan şu an için hobi olarak tesbih, kolye gibi hediyelik ürünler yaptığını anlatan Haşlak, şunlardan bahsetti:

"Kehribar numunelerini birkaç yere gönderdik. Rezerv durumu beklentilerimiz gibi çıkarsa bu alanda ciddi bir yatırım yapacağız. Bu hem ilimiz hem de ülke ekonomimiz için çok iyi olacak. Ülkemiz bu rezervle şimdiden doğal kehribar çıkan 8-10 ülke arasına girmiş oldu. Bu bir gerçek ve bilimsel olarak raporlarımız da var. Ruhsatımız 63 bin dekarı kapsıyor. Bu sahada kehribarla birlikte dünyada nadir bulunan, Türkiye'de ise sadece Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin de tespitini yaptık. Alandan karot aldığımız zaman bize yüzde 80 fikir verecek."

"Farklı renk ve tonlarda güzel kehribarlar var"

Haşlak, vişne mermeri ve kehribarın ekonomik değeriyle ilgili de bilgi verdi.

"Şu an ki hesaplamalarımıza göre, dünya çapında geçerli bir taş olan Elazığ vişne mermerinde 500 bin ton hedefliyoruz. Kehribarda ise 100 ton mu, 5 ton mu, 10 ton mu olur bilemiyorum ama peşini bırakmayacağız. Bildiğim kadarıyla dünyada 256 renk kehribar var. Bizde de şu ana kadar tespit edebildiğimiz 20 rengimiz var. Farklı renk ve tonlarda enteresan güzel kehribarlar. Bu ülkemiz ekonomisine bir katma değer getirir çünkü Rusya'nın kehribarını Çin tamamen alıyor. İnşallah bizim de rezervimiz yüksek olur, biz de Çin'e ithal eder ülkemize girdi sağlarız."

Akademisyenler bölgede araştırma yapacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, laboratuvar ortamında yaptıkları testlerde, Bayburt'ta çıkan bu maddenin doğal kehribar olduğunu belirlediklerini ve buna dair rapor düzenlediklerini söyledi.

Doğal kehribarın yaş analizinin de yapıldığını aktaran Gündoğan, "Doktor Öğretim Görevlisi İsmail İşintek'in yaptığı çalışmada, Bayburt kehribarının 48,6 milyon yıldan daha yaşlı olduğu tespit edildi. Türkiye'de kehribar çıkarılan başka bir nokta yok, tek nokta şu an Bayburt'taki bu alan" dedi.

Kaynak: AA