Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla kente bağlı köylerde spor alanları oluşturuldu. Günlük egzersiz yapmaya uygun alanların kurulduğu köylerde yaşayanlar, işleri bitince sağlıklı yaşam için spor yapıyor.

Bu köylerden birisi de Yenikadın köyü. Köyü diğerlerinden ayıran özelliği ise, sporcu muhtarı.

Geçmişte futbol oynayan ve hakemlik yapan muhtar 57 yaşındaki Sedat Tosun, muhtarlıktaki işlerini bitirdikten sonra alana gidip köy sakinlerine spor yaptırıyor.

Tosun, Edirne Valisi Canalp'in köyde kurdurduğu spor aletleri sayesinde, spor yapanların arttığını söyledi.

Köylerinde ilk kez spor alanı oluşturulduğunu belirten Tosun, "Spor aletlerini ilk kez görenler var. Bunları merak edip bilgi alanlar var. Bizde köydeki vatandaşlarımıza ufak tefek yardımcı oluyoruz. Köylülerimizle beraber günlük antrenmanlarımızı yapıyoruz. Şimdilik kadın ve çocuklar ilgi gösteriyor spor aletlerine. Günlük spor etkinliğimizi kahvede oturan vatandaşlarımıza da yaymak istiyoruz. Edirne Valimize teşekkür ederiz" dedi.

"Köyümüze kapalı spor salonu da istiyoruz"

Sağlıklı yaşamın birinci şartının spor yapmak olduğunu vurgulayan Tosun, şunları anlattı:

"Tabii bu köylümüz için bir başlangıç. Spor salonuna da ihtiyacımız var. Havalar güzelken açık havada spor yapılabiliyor ama kış günü de spor yapılması gerekiyor. Köyümüze kapalı spor salonu da istiyoruz. Valiliğimizce kurulan bu spor aletlerini her yaştan insanımız kullanabilir. Yani kol, bacak, bel çalıştırabilen, ısınma hareketleri yapabileceği spor aletleri. Genci, yaşlısı bu spor aletlerini kullanıyor.

Ben de muhtarlığın yanında bu spor alanının kurulmasıyla eski günlerime geri döndüm diyebilirim. Her gün muhtarlıktaki işlerimi bitirdikten sonra spor alanına geliyorum. 7'den 70'e spor yapıyoruz. 30 yıllık spor geçmişim var benim. Amatör ligde 20 yıl hakemlik yaptım, 10 yıl da futbol oynadım. Elimden geldiğince köylümüzün spor yapması için yardımcı olmaya çalışıyorum."

"Hayatımda ilk kez spor yapıyorum"

Köy sakinlerinden 51 yaşındaki Nevriye Türkyılmaz, doğduğundan bu yana Yenikadın köyünde yaşadığını ve hayatında ilk kez spor yaptığını dile getirdi.

Spor yaparken muhtarın antrenörlük yaptığını ifade eden Türkyılmaz, "Çocuklarımızla spor alanına gelip, spor yapıyoruz. Haftanın bazı günlerinde piknik de yapıyoruz burada. Herkes çok memnun. Daha önce köyümüzde bu imkan yoktu. Devletimize, Valimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: AA