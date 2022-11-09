29 yaşındaki Havvanur Kösem, Burdur'un Bucak ilçesinde yaşıyor. Sık sık ailesiyle birlikte köyüne gidiyor.

Bu ziyaretlerin birinde yaşadıklarını kaydeden Havvanur, görüntüleri neşeli anlatımıyla sosyal medyada paylaştı. Video, sahibinin bile beklemediği bir ilgi gördü.

Pazarda satış yaparken arkadaşının aramasıyla birlikte paylaşımlardan haberinin olduğunu söyleyen Kösem, anne ve babasının çekimlerde kendisine yardımcı olduğunu söylüyor:

"Çekimlerimde bana yardım ediyorlar. Bak bu da güzel bunu da çek diyorlar. Geçen gün mesela köpeklerin peşinde deli deli koşturuyordum.çığlık ata ata. Küçük yavru köpeklerimiz var. Kendimden geçmişim onları görünce. Babam da anneme çeksene diyormuş"

"Bayılıyordum keçi gütmeye"

Havvanur Kösem, bu kısacık videonun neden bu kadar izlendiğini ve paylaşıldığını şöyle anlatıyor:

"Doğallık var, espri var, bence bu ikisinden dolayı. Sıkılmışlar şehirden, şehir hayatından. Orada zaman su gibi akıp gidiyor. Zamanın bereketi yok, insanlar kendilerine hiç vakit ayıramıyorlar o yüzden.

Dört kardeşiz. Ağabeyim İstanbul'da uçak teknikeri. Bir küçük kardeşim Isparta'da okuyor. En küçük kardeşim de burada lisede okuyor. Tarlayı çok sevmiyor onlar."

Peki Havvanur, kendisini sosyal medyada neden keçiperver olarak isimlendiriyor?

"Ben keçi çobanıydım. Oradan geliyor keçiperver. Zaten ailemin keçileri vardı ama çok değil en fazla 20-30 tanedir. Bayılıyordum keçi gütmeye çünkü dağdasın, tek başınasın, düşünmek, hayal kurmak için çok zamanın oluyor"

"Köyde yaşamak istiyorum"

Son olarak Havvanur'a köy hayatını mı, şehri mi tercih ettiğini sorduk:

"Köyde yaşamak istiyorum, yaşayacaksam. İşte bahçesinde keçim olsun, tavuğum olsun, köpek beslemek istiyorum. Çok para kazanırsam köy evi yaptıracağım"