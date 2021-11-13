Kore Savaşı'nda salgın hastalıklarla mücadele eden onlarca askerin hayatta kalmasını sağlayan, üstün hizmet madalyalı gazi Veli Atasoy, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Veli Atasoy 1 hafta önce verdiği röportajda, ''Ölünceye kadar evimde kalmak istiyorum'' demişti.

Üstün hizmet madalyası verildi

Gazi Veli Atasoy, Türkiye'nin, Güney Kore'ye destek veren Birleşmiş Milletler (BM) gücü olarak katıldığı 1950'deki Kore Savaşı'nda, sıhhiye onbaşı olarak görev yaptı.

Savaşta BM ordusunun askerleri, Kuzey Kore ve destekçisi Çin kuvvetlerinin esiri oldu. Esir kamplarında açlık, dondurucu soğuk, bulaşıcı hastalıklar, bit salgını, şiddet ve psikolojik baskılar sonucu bir çok asker hayatını kaybetti.

Esir kamplarında sıhhiye onbaşı Veli Atasoy'un uyguladığı karantina sistemi, tedaviler, küçük ameliyatlar, sayesinde tutsak edilen 244 Türk askeri hayatta kaldı.

Sadece Türk askerlerin değil Amerikalı ve diğer BM askerinin de hayatını kurtardı. Veli Atasoy, bu nedenle ABD hükümeti tarafından üstün hizmet madalyası verildi.

Kahramanlığı kitap ve belgesel oldu

ABD'de Indiana Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde yüksek lisans ve doktorasını yaparak, aynı üniversitede çeşitli dersler veren Dr. Aynur Ece Onur, Veli Atasoy'un savaştaki başarı öyküsünü kitaplaştırıp, belgesel olmasını sağlamıştı.