Konteyner kentte doğum günü sürprizi

Gönüllü gençler, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerde evleri ağır hasar alan ve Ankavan Konteyner Kenti'nde yaşamaya başlayan Ceran ailesinin down sendromlu küçük ferdini doğum gününde yalnız bırakmadı.

Ellerindeki pastayla konteynere gelen gönüllüler ile küçük çocuğun yakınları, "İyi ki doğdun" şarkısıyla Muhammet için sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Gönüllüler 7. yaşını kutladıkları Muhammet'e akülü araba hediye etti.

Gönüllü Büşra Doğan, gazetecilere, iş çıkışlarında çocuklarla sohbet etmek için geldiği konteyner kentte Muhammet'in doğum günü olduğunu öğrendiğini ve sürpriz yapmak için böyle bir etkinlik düzenlemeyi kararlaştırdığını söyledi.

Belirli aralıklarla konteyner kentleri ziyaret edip insanların acılarına ortak olmak istediğini aktaran Doğan, "Çevremdeki insanlara da söyleyerek destek istedim. Herkesin imkanları doğrultusunda gönderdiği paralarla doğum günü pastası, pasta süsleri ve akülü araba aldık. Bu konuda destek olan herkese teşekkür ediyorum. Muhammet’in mutluluğu için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra elimden geldiğince Muhammet'in ablası olacağım." diye konuştu.