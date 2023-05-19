Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 19.05.2023 14:32

Konteyner kentte doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesiyle konteyner kentte yaşayan down sendromlu Muhammet Ceran için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Konteyner kentte doğum günü sürprizi
[Fotograf: AA]

Gönüllü gençler, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerde evleri ağır hasar alan ve Ankavan Konteyner Kenti'nde yaşamaya başlayan Ceran ailesinin down sendromlu küçük ferdini doğum gününde yalnız bırakmadı.

Ellerindeki pastayla konteynere gelen gönüllüler ile küçük çocuğun yakınları, "İyi ki doğdun" şarkısıyla Muhammet için sürpriz kutlama gerçekleştirdi. Gönüllüler 7. yaşını kutladıkları Muhammet'e akülü araba hediye etti.

Konteyner kentte doğum günü sürprizi

Gönüllü Büşra Doğan, gazetecilere, iş çıkışlarında çocuklarla sohbet etmek için geldiği konteyner kentte Muhammet'in doğum günü olduğunu öğrendiğini ve sürpriz yapmak için böyle bir etkinlik düzenlemeyi kararlaştırdığını söyledi.

Konteyner kentte doğum günü sürprizi

Belirli aralıklarla konteyner kentleri ziyaret edip insanların acılarına ortak olmak istediğini aktaran Doğan, "Çevremdeki insanlara da söyleyerek destek istedim. Herkesin imkanları doğrultusunda gönderdiği paralarla doğum günü pastası, pasta süsleri ve akülü araba aldık. Bu konuda destek olan herkese teşekkür ediyorum. Muhammet’in mutluluğu için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra elimden geldiğince Muhammet'in ablası olacağım." diye konuştu.

ETİKETLER
Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Berlusconi 45 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
16:04
Ziyarete açılan Kız Kulesi'ne yoğun ilgi
16:01
İstanbul'da organ ve doku ticareti yapan 14 zanlı yakalandı
16:00
Emlak Konut ve THY'den İstanbul'da yeni konut kampanyası
16:00
Bakan Çavuşoğlu'dan Almanya'daki Türk acenteye kundaklama girişimine tepki
16:00
Depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Palandöken'de 'gençlik tırmanışı'
Palandöken'de 'gençlik tırmanışı'
FOTO FOKUS
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ