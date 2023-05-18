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Yaşam
AA 18.05.2023 12:31

Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı

Mersin'de temsili askerlik uygulaması kapsamında 27 engelli genç, üniforma giyip yemin etti.

Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Komutanlıkta askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin etti.

Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı

Törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu engelli gençlere temsili terhis belgeleri verildi.

Gençler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini aileleriyle paylaştı.

Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı

Etkinliğe katılan aileler görevli tüm personele teşekkür etti. 

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