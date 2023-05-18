Mersin'de engelli gençlerin askerlik heyecanı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, temsili askerlik yapan engelliler için yemin töreni düzenlendi.

Komutanlıkta askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin etti.

Törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu engelli gençlere temsili terhis belgeleri verildi.

Gençler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini aileleriyle paylaştı.

Etkinliğe katılan aileler görevli tüm personele teşekkür etti.