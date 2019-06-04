Yaşam
Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası
04 Haziran 2019 Salı 11:37 - Son Güncelleme 04 Haziran 2019 Salı 12:17
Tokat’ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'ndan dönen vatandaşlar, yol ortasında kavga eden koçları kayda aldı.
Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, otomobilde çalan oyun havaları eşliğinde koçların kafa tokuşturması ilginç görüntüler oluşturdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun beğeni aldı.
Kaynak: İHA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.