Kocaeli'de vatandaşlar Bağırganlı ve Kerpe sahilinde 2 yunusun sahile vurduğunu fark etti.

[Fotoğraf: AA]

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri ekiplerinin incelemesi sonucunda, yunusların doğal etkenlerden dolayı öldüğü belirlendi.

Yunuslardan birinin dün, diğerinin ise yaklaşık bir hafta önce öldüğü ve sahile vurduğu belirtildi.