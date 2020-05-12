Yaz mevsiminde Konya civarında, kış mevsiminde ise Mersin ilçelerinin kırsal bölgelerinde çadırlarda yaşayan 200 Sarıkeçili Yörük ailesinin, 20 Nisan'da başlayacak yaz yurdu göçü, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Virüsle mücadele kapsamında getirilen şehirler arası yolculuk ve seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından yaz göçü başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Yaklaşık 70 bin küçükbaş hayvanıyla bazı aileler, modern araçlarla yaz yurtlarına giderken, sayıları gittikçe azalan Sarıkeçili Yörüklerden Kuş Ali lakabıyla tanınan Ali Uçar, Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor.

[Fotoğraf: DHA]

20 gün süren yol...

Virüs nedeniyle bu yıl yola geç çıktıklarını söyleyen Uçar, şöyle konuştu:

"Bize bir sıkıntı olmadı ancak, şehirdekiler sıkıntı yaşadı. Geçen yıla göre biraz geciktik. Ben genelde bu tarihlerde yaylaya çıkardım. Göçe izin verilmesi güzel zamana denk geldi. Bu zorlu yolculuk 20 gün sürecek. Konaklaya konaklaya gideceğiz. Tabii ki zaman zaman sıkıntılar da yaşayacağız. Geçtiğimiz yerlerde vatandaşın bağı, bahçesi oluyor. İster istemez hayvanlar zarar veriyor ama bugüne kadar problem yaşamadık."

[Fotoğraf: DHA]

"Anlayış göstermek zorundayız"

Göçe katılan Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal ise, "Anlayış göstermek zorundayız da ama şu var, hayvanlarımız mevsimsel tarihe alışık olduğu için o tarihlerden sonraki zamanlar hayvanlarımıza dokunuyor. Hem halkımız için hem de milletimiz için yapacak bir şey yok. 1 Mayıs'tan itibaren yaklaşık 200 hanelik Sarıkeçili göçer raporlarını aldı, herkes yayla yoluna göçmeye başladı" dedi.