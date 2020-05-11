Çocukları Göktuğ Pekpak'in 4 yaşına girmesi dolayısıyla sürpriz doğum günü etkinliği hazırlamak isteyen aile, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayıp çocuklarının itfaiyeyi çok sevdiğini belirterek, doğum günü için kendilerinden yardım istedi.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'a bilgi verilmesinin ardından hazırlıklara başlayan ekipler, doğum günü pastası hazırlattı. Sirenler eşliğinde Göktuğ'un oturduğu apartmanın önüne gelen itfaiye ekipleri, doğum günü pastasını itfaiye aracının merdiveni ile 4. kata ulaştırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Komşular sürpriz doğum gününe alkışlarla destek verdi

Sürpriz karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Göktuğ, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Siren seslerini duyan ve yangın olduğunu düşünen mahalle sakinleri de pencere ve balkonlara çıktı. Durumu fark eden komşular, sürpriz doğum gününe alkışlarla destek verdi.

Başkan Türkyılmaz da mutlu gününde Göktuğ'u yalnız bırakmayarak doğum gününü kutladı ve hediye verdi.