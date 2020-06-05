Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayata geçişin ardından evlenecek çiftler kır düğünlerine daha çok ilgi gösteriyor.

Çiftler, uzmanların "klimalı ve kapalı ortamlardan uzak durulmasını" önermesi üzerine, bu yaz yapacakları düğünlerde mekan arayışını bu tavsiyelere göre şekillendiriyor.

Özellikle normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle kır düğünü rezervasyonlarında artış yaşanıyor. İşletme sahipleri ise faaliyete başlayacakları tarihin bir an önce duyurulmasını istiyor.

Kır Düğünü İşletmecisi Sabri Zümre, 12 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi. Salgın sürecinin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Zümre, "Aslında düğün yapacak çiftler de bu süreçten olumsuz etkilendi. Şu anda bu sektörde çözüm arayışındayız" dedi.

Zümre, son dönemde Covid-19 nedeniyle kır düğünü işletmelerinin düğün salonlarına göre biraz daha avantajlı olduğunu dile getirdi.

"Salonlardan bahçelere kayıyor"

Normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle 2-3 haftadır hareketlilik olduğunu bildiren Zümre, "Ancak bizdeki rezervasyon artışı salonlardaki hizmet kalitesinin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Sağlık kurullarının kapalı ortamlar ve klima konusundaki açıklamaları bize olan ilgiyi artırdı. Düğün salonlarından kır bahçelerine bir kayma söz konusu" dedi.

Zümre, hem evlenecek çiftlerin hem de işletmecilerin planlama yapmak için uzun süredir düğünlerin yapılmaya başlanacağı tarihin açıklanmasını beklediğini vurguladı.

"Sezon ekim sonuna kadar sürer"

Faaliyet gösterdikleri iş kolunun, birçok sektörle bağlantılı olduğuna değinen Zümre, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla yuva kuruluyor. Devlet tarafından yapılacak bir açıklama tüm sektörleri hareketlendirecek. Temmuz ve ağustosta hafta içi ve hafta sonu rezervasyonlarımız doldu. Süreçteki belirsizlik insanları daha da ileri günlere düğün tarihi almaya sevk ediyor. Şu anda kır bahçeleri revaçta. Sezonun ekim sonuna kadar gideceğini öngörüyoruz. 2-3 haftadır rezervasyon için arayanların sayısı çok arttı."