Haber Giriş: Kaynak: AA
Kadın jandarmalar göreve hazır
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı bünyesinde görevli kadın jandarma personeli, en zor görevlere atış eğitimleri ile hazırlanıyor.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, kadın jandarma personelinin atış eğitimlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda "Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevli kadın Jandarma personelimizin atış eğitimleri devam ediyor" denildi.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı emrinde görevli kadın Jandarma personelimizin atış eğitimleri devam ediyor. pic.twitter.com/4d67cyAdf7— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) June 5, 2020
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