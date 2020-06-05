İstanbul'da Pendik Batı Mahallesi'nde Osman Değer'in yaşadığı 6 katlı binanın 4. katından çevreye yayılan kötü kokular, belediye ekiplerini harekete geçirdi.

Evin tamamen çöple dolduğunu gören ekipler hemen çalışmalara başladı. Zabıta ile temizlik ekipleri, çöp kamyonları ve temizlik malzemeleri ile adrese gelerek evde temizlik yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, evden yaklaşık 3 ton çöp çıkardı. Çıkarılan kamyonlarca çöp, araçlara koyularak evden uzaklaştırıldı. Ev sahibi Osman Değer ise evini temizlemeye çalışan ekiplere ara ara zorluk yaşattı. Evin temizlenmesiyle çevre sakinleri de rahat bir nefes almış oldu.

[Fotoğraf: İHA ]

Apartman yöneticisi Handan Aday, apartmandan gelen kötü koku şikayetlerinden dolayı belediyeden yardım istediğini anlattı.

[Fotoğraf: İHA]

"1993'ten beri bu evde hasta olmadım"

1993'ten beri evde kaldığını söylen ev sahibi Osman Değer ise, "Evin pis olduğu göreceli bir kavram, ben bu evde 1993 yılından beri yaşıyorum. Ben bir kez mikrobik bir hastalık geçirmedim. O apartmanın korkusu, birisi hastalık hastası. 1993 yılından beri yaşıyorum o evin içerisinde bana niçin hastalık bulaşmıyor. Hiçbir komşum benden rahatsız değil. Bana hiçbir komşumdan şikayet gelmedi" dedi.