Merkez Mahallesi'nde Mücahit Arıcı'ya ait 12 keçiden biri olan 'Fino' otlamaktan döndüğü park halinde otomobilde yansımasını gördü.

Fino adlı keçi, Cihangir Parlak'ın otomobiline defalarca boynuz darbesi vurdu. Keçiyi yoldan geçen bir kişi kovaladı.

Otomobilde hasar oluşurken araç sahibi gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

"2-3 bin lira masrafı var"

Aracında 3 bin lira civarında hasar olduğunu belirten Cihangir Parlak, "Keçiyle bir imtihanımız oldu. Keçi gelmiş kendi yansımasını görüyor, kendisiyle kavga ediyor. Çamurluktan ön kapıya kadar hasar vermiş. Nereden baksan 2-3 bin lira masrafı var. Şimdi bu masrafı kim ödeyecek " dedi.

Parlak, hasarın keçi sahibi tarafından karşılanmasını beklediğini ifade etti.

Keçinin araca verdiği zarar kameralar tarafından kaydedildi.