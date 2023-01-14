Ankara İtfaiye Meydanı'nda 30 yıllık bir kaset dükkanı müzik tutkunlarına hizmet veriyor.

Mehmet Koçoğlu, 80'li ve 90'lı yıllara damga vuran, nice aşklara ve yaşanmışlıklara ışık tutan kaset kültürünün son temsilcilerinden biri. 40 metrekarelik dükkanı Türk müziğinden eserlerle dolu.

Koçoğlu'nun koleksiyonculuğa başlama hikayesi gençlik yıllarında yaptığı bir otobüs yolculuğuna dayanıyor.

“İbrahim Tatlıses’in kasetini çok iyi hatırlıyorum. İlk otobüste dinledim… ‘Yürüyorum dikenlerin üstünde’ bir de ‘yallah şoför’…. 16 saat yol geldim. 16 saat utancımdan bir daha çal diye söyleyemedim. O hiç aklımdan çıkmaz. Bu hikaye öyle başladı.”

90'lı yıllarda kasetlerin yerini CD'lerin alması Mehmet Koçoğlu'nu bu tutkusundan vazgeçiremedi.

“Ben bunlara çok önem verdim. Aşırı bir zevkle topladım. Kesinlikle bunları bir yere atamazdım. Elimde tuttum. Bir de bunların hani devamı da yok, üretim olmadığı için…”

Mehmet Koçoğlu'nun koleksiyonunda 100 bini aşkın kaset bulunuyor.

“Bu dükkanda gördüğünüz bütün arşivler benim evlatlarım, çocuklarım gibi. Bir tanesi kaybolsa 6 ay ararım. Elimde bir tane varsa durur ikinciyi satarım mesela.”

Koçoğlu, tarihi dizi ve filmlerin artmasıyla kasetlerin yeniden değer kazandığını belirtiyor.

Genç nesillerin de bu kültürü yaşatması onun en büyük temennisi...

Kamera: Mesut Akın