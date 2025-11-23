Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 23.11.2025 09:31

Kars'ta baraj sularının çekilmesiyle köy gün yüzüne çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy evleri ve tarihi binalar tekrar gün yüzüne çıktı.

Kars'ta baraj sularının çekilmesiyle köy gün yüzüne çıktı
[Fotograf: AA]

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından köy, tamamen su altında kaldı.

Baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla su seviyesi düşünce köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.

Kars'ta baraj sularının çekilmesiyle köy gün yüzüne çıktı

Su seviyesinin düşmesiyle eski köye ait yapıların kalıntıları, cami ve kilisenin görünür hale gelmesi ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Kars-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde görünür hale gelen yapılar dronla havadan görüntülendi.

ETİKETLER
Barajlar Kars Kilise
Sıradaki Haber
10 Yaşındaki Yusufhan'a İngiltere'den lise diploması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:47
Emine Erdoğan'dan Güney Afrika'da Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret
11:47
Türkiye COP31 ile küresel iklim diplomasisinin merkezi olacak
11:38
KVKK'den "sahte web sitelerine dikkat" uyarısı
11:26
Makine ihracatında rekor gelir: 10 ayda 23,6 milyar dolar
11:05
Meclis yoğun mesaisini hafta boyunca sürdürecek
11:11
Avustralya'da binlerce ev ve iş yeri, tropikal siklon nedeniyle elektriksiz kaldı
Blaundos'un 2 bin yıllık stadyumu gün yüzüne çıkarılıyor
Blaundos'un 2 bin yıllık stadyumu gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
İstanbul'da sürücünün önünü kesmeye çalışan kişi yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ