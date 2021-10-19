Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Kaya, gittiği tekvando kursunda arkadaşının attığı tekme sonrası kendini kötü hissetti. Şiddetli karın ağrısı yaşayan ve baygınlık geçiren Kaya, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Kaya'ya yapılan tetkiklerde karaciğerinde şiddetli kanama tespit edildi.

Entübe edilen ve kan takviyesi yapılarak ameliyata alınan Kaya'nın karaciğerinde kötü huylu tümör belirlendi.

Karaciğerinin üçte biri alınan Kaya'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Erken dönemde tespit ettiğimiz için tümörü çıkardık"

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, hastanın getirildiğinde genel durumunun çok kötü olduğunu, şiddetli kanama görülmesi üzerine kendi kliniklerinde tedavisine başladıklarını, hastayı entübe ettiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kan takviyesi yapıldığını ancak genel durumu stabil olmayınca hastayı ameliyata almaya karar verdiklerini anlatan Okur, "Karaciğerin üçte birinde tümör vardı. O tümör kanamıştı. Girişimsel radyoloji o yüzden tespit edememişti. Sonra kanama durmayınca karaciğerin üçte birlik kısmını almak zorunda kaldık. Mesleki hayatımızda tümör patlamasına bağlı olarak kanama yaşanmasını ilk defa gördük. Erken dönemde tespit ettiğimiz için güvenlik sınırını koruyarak tümörü çıkardık" dedi.

"İyi ki tekme yemiş"

Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, zorlu geçen bir ameliyat ve iyi bir takiple hastanın genel durumunun şu anda iyi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hasta yakınları her şeye hazırlıklıydı, umutlarını kesmiş gibiydi. İyi ki tekme yemiş iyi ki böyle bir şey başına gelmiş. Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Belki hastamız bize o tümör akciğerine, diğer organlarına yayılmış bir şekilde gelecekti. Netice itibarıyla hayırlı bir şey olmuş."

Ahmet Kaya da aldığı darbe nedeniyle karnının ağrıdığını, su içtikten sonra istifra ettiğini anlatarak, gördüğü tedavi sayesinde kendisini iyi hissettiğini anlattı.