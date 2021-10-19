Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 08:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gazeteci Sami Kohen vefat etti
Bir süredir böbrek yetmezliği tedavisi gören gazeteci- yazar Sami Kohen, İstanbul'da hayatını kaybetti.
93 yaşında olan Sami Kohen, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde durumu ağırlaşan usta gazeteci, hayatını kaybetti.
Gazeteci Albert Kohen'in oğlu olan usta gazeteci, çocukluğundan itibaren basın dünyasının içinde yer aldı.
1954 yılında çalışmaya başladığı Milliyet Gazetesi'ndeki görevine aralıksız şekilde devam ediyordu.
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