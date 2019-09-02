Kayseri Bünyan ilçesine bağlı Kardeşler köyünde gelin kaynana, eş dost, arkadaş olan kadınlar, köydeki fırında imece usulüyle düğünlerde, bayramlarda ve kendi sofralarında tüketmek için ekmek yapıyor.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kardeşler köyünde yaşayan kadınlar, köyde bakkal olmaması nedeniyle bir araya gelerek düğün, bayram ve kendi sofralarında tüketmek için fırında imece usulüyle ekmekler yapıyorlar.

Kadınlar, fırında birbirinden güzel ekmekler, çörekler, keteler pişiriyor.

Köyde bulunan fırının bacaları, düğün, bayram ve yer sofralarındaki ikramlıkların hazırlanması için aralıksız tütüyor.

İmece geleneğini yaşatan kadınlar, sabah erkenden fırını yakıyor.

Erken vakitlerde yoğurulan hamurların bir kısmından kete, pide, çörek, börek, diğer kısmından ise köy halkının çok sevdiği katmer pişiriliyor.

Komşularının hazırlıklarına yardım eden kadınlardan 62 yaşındaki Sabiha Şeker, küçük yaşlardan bu tarafa tandır ekmeği yaptığını söyledi.

Ocaklarda katmer, kete, peynirli, ıspanaklı ekmek ve börek pişirdiklerini anlatan Şeker, sabah erken saatlerde kalkıp ocağı yaktıklarını söyledi.

Şeker, günün farklı saatlerinde fırına gelen kadınların ihtiyaçlarına göre ekmek yaptığını belirterek "Burada yapılan ekmekler, düğünlerde, toplantılarda, kınalarda, bayramlarda yenilir. Fazla olan ekmekleri de daha sonra yemek için dolaplara koyuyoruz" dedi.

"Beraber kazanır, beraber yeriz"

Herkesin ekmeğini köy tandırında, fırında yaptığını vurgulayan 43 yaşındaki Nazile Özsolak da "Köyümüzde herkes ekmeğini burada yapar. Yakacağını, hamurunu kendi getirip burada ateşini yakar. Burada yapıp başkasına satmazlar. Düğünlerde, bayramlarda, kendi evimizin ekmeğini de burada yaparız. Bizim köyümüzde ne bakkal ne market var. Hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kışın şehir merkezinde, yazın köyde kaldıklarını belirten Özsolak, şöyle konuştu:

"Yazın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Şehir merkezindeki herkese buradan ekmek yapsak kimse yok demez. Ekmeklerimiz çok lezzetli. Artık çarşıda satılan ekmekleri yemek istemiyoruz. Köy ekmeği, tandır ekmeği yemek istiyorlar. Bizim köyümüzde gelin kaynana hepsi bir arada oturur. Ekmeğimizi de beraber yapar beraber bölüşürüz. Aşımız ekmeğimiz ortada. Beraber kazanır, beraber yeriz."

Kaynak: AA