Sivas'ta bulunan ve Osmanlı dönemi sivil mimarlık örneklerinden biri olan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi, kongrenin yapıldığı günlerdeki haliyle muhafaza ediliyor.

Ziyaretçilerini Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yıllara götüren tarihi bina, son restorasyonun ardından rekor sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Atatürk ve silah arkadaşlarına 108 gün ev sahipliği yaptı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından en önemli mekanlardan biri olduğunu vurguladı.

Binanın Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin yeri olduğunu belirten Ayhan, "Atatürk ve silah arkadaşlarına tam 108 gün ev sahipliği yapmıştır" dedi.

Ayhan, son Osmanlı eserlerinden biri olan tarihi binanın, 1980 yılından sonra Milli Mücadele ruhunu canlı tutmak için müze konseptine dönüştürüldüğünü hatırlattı.

Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasının 2012 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredildiğini anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Milli Saraylar ile Sivas İl Özel İdaresi, binanın yeniden restorasyonunu, teşhir ve tanzimini yaptı. Bugün de 100. yıl coşkusunu hep beraber yaşıyoruz."

"100 yıl önceki heyecan yaşanıyor"

"Herkesin bu binayı gezmesi, görmesi ve 100 yıl önceki heyecanı yaşaması gerekiyor" diyen Vali Ayhan, binanın çok kimlikli ve tarihe not düşülen bir değer olduğuna dikkat çekti.

Ayhan, Cumhuriyetin temellerinin atılması açısından da binanın Sivaslılar ve Türkiye açısından çok önem arz ettiğini söyledi.

"Zaman geçtikçe buraya çok özel önem gösterdik ve bu bina dokusuna uygun bir şekilde restore edildi. Sadece çatısında 600 ton hayvan gübresi ortaya çıktı ve temizledik. Eğer müdahale edilmeseydi bugün bina konusunda çok farklı şeyler söylenebilirdi. Dış cephenin temizlenmesi, içinin yeniden rehabilite edilmesi, 100 yıl önceki ruhu yaşatmak açısından iyi bir noktaya geldi."

Yaşayan ve dönemin ruhunu yansıtan bir müze hedeflediklerinden bahseden Vali Salih Ayhan, "1980'lerde Etnografya Müzesi ve Atatürk Kongre Müzesi bir bütün olarak kullanılıyordu. Halı, kilim ve diğer tüm envanterler vardı. Şimdi biraz daha sade, kongre ve Milli Mücadele sürecini, ulusal mücadeleyi anlatan ve özünde Sivas olan bir müze olduğu için biranda insanlar eski dönemi arar gibi. Ama zaman geçtikçe de bugüne aşina oldular" dedi.

8 ayda 240 bin ziyaretçi

Kongre salonunun teşhir ve tanziminin aslına uygun olarak yapıldığını söyleyen Ayhan, şunları anlattı:

"Vatandaş ilgi gösteriyorsa ziyaret ediyorsa demek ki iyi bir noktadayız. Restorasyon öncesinin rakamlarına baktım, müzeye ortalama yıllık 59 bin kişi geliyormuş. Şu tarih itibarıyla 240 bini geçtik, hedefimiz 500 bin. Yüksek hızlı tren Sivas'a geldiği takdirde en az 1 milyon kişinin ziyaret edeceğine inanıyorum. İlk 8 aylık rakam şu an itibarıyla 240 bini geçti. Geçen yıl 138 bindi, ondan önceki yıl 79 bindi, rakamlar gittikçe artıyor. Bu sene 100. yıl olması ve yapılan çalışmalar etkili oldu."

İnkılap tarihi dersleri müzede işleniyor

Ayhan, öğrencilerin inkılap tarihi derslerini müzede işlediğini ve tarihi binanın havasını soluduklarını söyledi. Bunun için özel proje hazırladıklarını anlatan Vali Ayhan, şöyle konuştu:

"Bizim özel projemiz, ders zili yeniden çaldı dedik ve 65 ortaokulumuz tarih derslerini burada alıyor. Bu binalar çok önemli, bu binalar Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu, kimliği."

Kaynak: AA